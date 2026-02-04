El sueño cumplido de Pablito Castillo, su primera temporada en Carlos Paz

Pablito Castillo es uno de los influencers más queridos del país y es uno de los grandes protagonistas de la temporada de verano en Villa Carlos Paz, donde estrenó su espectáculo «La risa que me parió». Lo que comenzó hace casi diez años como un video espontáneo de una madre enojada, grabado con un celular y compartido en Facebook, lo convirtió en uno de los creadores de contenidos más reconocidos de las redes.

El joven oriundo de Florencio Varela conquistó a millones con sus sketches de la vida misma y atraviesa hoy su momento de mayor madurez profesional con su debut teatral.

Pablito es un «pibe de barrio» que utilizó su creatividad para transformar su realidad. El éxito en plataformas como TikTok (donde supera los 20 millones de seguidores) e Instagram le permitió hacerse un nombre y cumplir sus sueños.

Este verano de 2026 marca un hito en su trayectoria. Se presenta en el Teatro Holiday en formato unipersonal y una puesta en escena con efectos visuales, regalos para el público y, lo más notable, un mensaje profundo sobre la salud mental.

En una entrevista exclusiva con EL DIARIO, el artista habló de sus inicios, el manejo de la fama y la incursión en el teatro. «Estoy, como que todavía no caigo, me asombro cada vez que salimos del escenario. Me agarra un cosquilleo en cada función, me pone como nervioso, pero también ansioso. Quiero que llegue el día de la función para poder compartir con la gente. Estoy Feliz, estoy pasando un momento hermoso en el teatro. Yo soy del mundo de redes y esto es todo nuevo»; reconoció.

Una entrevista que hiciste en diciembre del 2024 dijiste: «teatro por ahora no». ¿Qué cambió?

Creo que las ganas de estar cerca del público. La realidad es esa. Desde el 2016, vengo creando contenido en redes, pero no tenía ese contacto directo con la gente. Uno ve comentarios, mensajes y reacciones, pero no es lo mismo tenerlo frente a frente. Creo que necesitaba eso, me faltaba eso. Me cruzaba mucha gente en la calle y me decían: ´¿cuándo se viene algo tuyo? Así que decidimos este año poder lanzarnos con eso y decidimos ir con todo.

¿Cómo fue el momento en el que dijiste, yo quiero y puedo vivir de esto?

La realidad es que al principio fue muy duro, lo cuento un poco ahí en la la obra. Fue muy duro el momento en el que estábamos, no tenía en la mente esto. Me tiré como un piletazo, ¿viste? A ver qué pasaba. En el 2016, era todo muy nuevo, no había muchos creadores de contenido, entonces, era todo un mundo nuevo. Imaginate para una madre que el hijo le diga que quería vivir de hacer videos.

¿La pandemia te ayudó?

La pandemia fue el golpe total. Creo que ahí empecé a vivir de esto. Antes, era poquito y nada, era como volver para atrás y volver a salir para adelante, me costaba mucho. No se podía vivir con eso. Pero, a partir de la pandemia, creo que fue que me di cuenta que este era el camino y lo que se venía.

De chico, ¿qué querías hacer o soñabas?

Jugar a la pelota. Quería jugar a la pelota, jugar en los clubes del barrio. Me he anotado en algunos equipos, pero, bueno, no llegué. No era por ese lado. Quería ser futbolista, era mi sueño.

Sos un chico de barrio que rompiste con todos los estereotipos. Si tuvieras que darle un mensaje a los jóvenes, a quiénes están arrancando... ¿cuál sería?

Mi contenido es muy sano, es un humor lindo y para toda la familia. Sé que muchos chicos están tratando hoy en día de vivir de las redes sociales. Quieren ser streamers, quieren ser influencers, quieren ser TikTokers, yo les diría que apunten para otro lado. Les diría que apunten a ser médicos, porque nos vamos a quedar sin médicos. Nos vamos a quedar sin abogados, sin profesionales y no todo el mundo puede vivir de las redes sociales. Pero si realmente el sueño de ellos es ser creadores de contenido, háganlo. Le diría que vayan detrás de sus sueños, no se queden. Hay muchas piedras en el camino, pero siento que con la perseverancia, con la fe y con las ganas, se llega. Es importante que sepan que no es fácil. A mí me costó muchos años poder estar hoy arriba de un escenario y cumpliendo mi sueño, me costó mucho.

¿Cómo es tu vínculo con Carlos Paz?. ¿Venías de chico, no?

Tengo los mejores recuerdos. Tengo familia en Carlos Paz y mis vacaciones eran acá. Venía todos los veranos a la villa. Disfrutaba de los paisajes, disfrutaba del río, disfrutaba de la peatonal, venía a los teatros. Me acuerdo que venía con mis tíos y mi mamá me traía a ver los espectáculos del momento y esperar a los famosos para saludarlos. En ese momento, cuando salían y les sacaba una foto, me volvía loco. Los mejores recuerdos de Villa Carlos Paz, aparte tengo a mis seres queridos acá. Estoy muy unido.

¿Y cómo es esa esa relación? Yo me imagino a tu mamá el día del estreno, mirándote en la primera fila.

¡Ay, sí, fue muy emocionante para mí también!. Mi mamá no sabía mucho del espectáculo, quiso verlo terminado y no le pude contar nada. Cuando salí al escenario, la vi en la cuarta fila y estaba mirándome. Por dentro, se me movió todo, se me vinieron a la cabeza miles de recuerdos de cuando empezamos a hacer videítos en casa. Fueron muchas sensaciones. Cuando terminó todo, nos encontramos con mamá, y me decía: ´¿Viste? Te dije, todo valió la pena´. Me decía: ´todo valió la pena´, y yo no paraba de llorar.

¿Cómo nace el personaje de La Pelo?

Nace por mi prima. Mi prima no era tan así, pero es un personaje que compuse inspirado en ella. Ahora siempre me dice: ´¿me dejás mal parada, me dicen la Peloduro´. Ella se arreglaba toda para salir y se ponía su ropita. Mi tía le decía que parecía un arcoíris, porque ella se ponía unos zapatitos rojos, una pollerita o un pantaloncito de otro color y una blusita de otro color. Mi prima es como La Pelo. Yo lo lo exagero un poquito más, pero viene de parte de ella, de ahí viene el personaje. Fue homenaje a la prima.

¿Qué vas a hacer durante el año? ¿Ya tenés planes?

Tenemos propuestas de hacer una gira con la obra. No tenemos nada cerrado, así que no te puedo decir algo específicamente, pero tenemos muchas ganas de recorrer el país y otros países también. En diciembre se estrenó una película americana donde yo participo y fue un proceso muy lindo. Entro y la veo todos los días en Prime Video. Digo ´Ay, yo estoy ahí´. Me emociona también. Hay muchas propuestas para este año y ojalá pueda hacer algo de cine también.