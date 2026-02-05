Córdoba se llena de color para vivir los Carnavales 2026

Verano festivo en toda la provincia
Córdoba se llena de color para vivir los Carnavales 2026Durante febrero, sierras, valles y localidades del interior despliegan corsos, comparsas, murgas, batucadas y espectáculos en vivo que se suman a la agenda turística del verano.
La provincia de Córdoba atraviesa uno de los momentos más festivos del verano con la llegada de los Carnavales 2026. A lo largo de todo febrero, distintas ciudades y pueblos del territorio provincial ofrecen una amplia programación que combina música, baile, gastronomía y celebraciones populares, atrayendo tanto a residentes como a turistas.
Las propuestas se desarrollan en las sierras, los valles y el interior provincial, con una agenda diversa que incluye corsos tradicionales, comparsas, murgas, batucadas, ferias gastronómicas y espectáculos musicales. Estas celebraciones se integran a la oferta turística estival, fortaleciendo el movimiento en cada región y consolidando a los eventos culturales como uno de los principales atractivos de la temporada.
Con actividades pensadas para todas las edades, los carnavales se convierten en una invitación a recorrer Córdoba de punta a punta, conocer la identidad de cada localidad y vivir el verano al ritmo del color y la música.
Entre los festejos más destacados de este año se encuentran:
Carnavales 2026 en Córdoba
Del 5 al 7 de febrero – Corsos de Unquillo
Tres noches de murgas, comparsas, espectáculos musicales y patio gastronómico sobre la tradicional Doble Avenida San Martín.
Carnavales comunitarios en Córdoba Capital – del 6 de febrero al 1° de marzo
Programación descentralizada en 25 barrios, con corsos barriales, murgas y actividades populares abiertas y gratuitas.
6 y 7 de febrero – Corsos Color en Despeñaderos
Celebración en el Playón Deportivo con comparsas y shows musicales en vivo.
Del 6 al 14 de febrero – Carnavales barriales en Río Ceballos
Recorrida por distintos barrios con desfiles, bandas en vivo, comparsas y murgas invitadas.
7 de febrero – Corsos de Villa Ascasubi
Desfile carnavalero con comparsas, bandas y propuestas para toda la familia.
7 y 14 de febrero – Carnavales 2026 en La Francia
Dos jornadas con desfile de comparsas y shows bailables sobre la avenida principal.
7 de febrero – Carnavales de Chazón
Comparsas, batucadas, carrozas, elección de la Embajadora del Carnaval y espectáculos en vivo.
14 y 15 de febrero – Carnavales en Agua de Oro
Celebración tradicional con propuestas abiertas a toda la comunidad.
Del 14 al 16 de febrero – Carnavales y Chaya en Miramar de Ansenuza
Carnaval, fiesta de la chaya, feria de emprendedores, feria gastronómica y espectáculos musicales junto a la Laguna Mar Chiquita.
21 y 22 de febrero – Fiesta de Carnavales en Las Calles
Feria gastronómica y artesanal con shows musicales en vivo en la plaza principal.
7 y 8 de febrero – Fiesta Provincial del Carnaval en Laguna Larga
Comparsas regionales y provinciales con cierre bailable en el corsódromo.
Con una agenda diversa y federal, los Carnavales 2026 se consolidan como una de las grandes propuestas del verano cordobés, invitando a disfrutar de las fiestas populares, recorrer destinos turísticos y celebrar la identidad cultural de cada rincón de la provincia.