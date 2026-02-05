Córdoba se llena de color para vivir los Carnavales 2026

La provincia de Córdoba atraviesa uno de los momentos más festivos del verano con la llegada de los Carnavales 2026. A lo largo de todo febrero, distintas ciudades y pueblos del territorio provincial ofrecen una amplia programación que combina música, baile, gastronomía y celebraciones populares, atrayendo tanto a residentes como a turistas.

Las propuestas se desarrollan en las sierras, los valles y el interior provincial, con una agenda diversa que incluye corsos tradicionales, comparsas, murgas, batucadas, ferias gastronómicas y espectáculos musicales. Estas celebraciones se integran a la oferta turística estival, fortaleciendo el movimiento en cada región y consolidando a los eventos culturales como uno de los principales atractivos de la temporada.

Con actividades pensadas para todas las edades, los carnavales se convierten en una invitación a recorrer Córdoba de punta a punta, conocer la identidad de cada localidad y vivir el verano al ritmo del color y la música.

Entre los festejos más destacados de este año se encuentran:

Carnavales 2026 en Córdoba

Del 5 al 7 de febrero – Corsos de Unquillo

Tres noches de murgas, comparsas, espectáculos musicales y patio gastronómico sobre la tradicional Doble Avenida San Martín.

Carnavales comunitarios en Córdoba Capital – del 6 de febrero al 1° de marzo

Programación descentralizada en 25 barrios, con corsos barriales, murgas y actividades populares abiertas y gratuitas.

6 y 7 de febrero – Corsos Color en Despeñaderos

Celebración en el Playón Deportivo con comparsas y shows musicales en vivo.

Del 6 al 14 de febrero – Carnavales barriales en Río Ceballos

Recorrida por distintos barrios con desfiles, bandas en vivo, comparsas y murgas invitadas.

7 de febrero – Corsos de Villa Ascasubi

Desfile carnavalero con comparsas, bandas y propuestas para toda la familia.

7 y 14 de febrero – Carnavales 2026 en La Francia

Dos jornadas con desfile de comparsas y shows bailables sobre la avenida principal.

7 de febrero – Carnavales de Chazón

Comparsas, batucadas, carrozas, elección de la Embajadora del Carnaval y espectáculos en vivo.

14 y 15 de febrero – Carnavales en Agua de Oro

Celebración tradicional con propuestas abiertas a toda la comunidad.

Del 14 al 16 de febrero – Carnavales y Chaya en Miramar de Ansenuza

Carnaval, fiesta de la chaya, feria de emprendedores, feria gastronómica y espectáculos musicales junto a la Laguna Mar Chiquita.

21 y 22 de febrero – Fiesta de Carnavales en Las Calles

Feria gastronómica y artesanal con shows musicales en vivo en la plaza principal.

7 y 8 de febrero – Fiesta Provincial del Carnaval en Laguna Larga

Comparsas regionales y provinciales con cierre bailable en el corsódromo.

Con una agenda diversa y federal, los Carnavales 2026 se consolidan como una de las grandes propuestas del verano cordobés, invitando a disfrutar de las fiestas populares, recorrer destinos turísticos y celebrar la identidad cultural de cada rincón de la provincia.