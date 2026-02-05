Para AADET, el Oficial Gordillo lidera la venta de taquilla en Villa Carlos Paz

Verano 2026
Para AADET, el Oficial Gordillo lidera la venta de taquilla en Villa Carlos PazEl humorista tucumano se ubicó en lo más alto del ranking, seguido por la comedia «Corto-circuito» y la obra «Suspendan la Boda».
La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) dio a conocer el ranking semanal de taquilla y ubicó al «Oficial Gordillo» como el espectáculo más visto de Villa Carlos Paz. De esta forma, el cómico tucumano vuelve a demostrar su vigencia en la temporada cordobesa con el renovado show «Choriando al Futuro» que se estrenó en el Teatro Luxor.
Detrás se ubicó la comedia «Corto-circuito» (Teatro del Lago), protagonizada por Pedro Alfonso y Yayo Guridi, y «Suspendan la Boda», la obra de Nazarena Vélez, Roly Serrano y Barbie Pucheta que se presenta en el Teatro Candilejas.
Afuera de la medición quedó «Ni media palabra», la comedia de Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez que sale a escena en el Teatro Holiday, que se vio envuelta en el escándalo entre AADET y el empresario Miguel Pardo (que posteriormente derivó en su expulsión de la asociación a inicios del verano).
«Circo Marisko» (que realiza funciones en el Teatro del Sol) se posicionó en la cuarta ubicación del ranking y el listado de los espectáculos más vistos se completó con «Qué Cacho de show», el regreso del humorista Cacho Buenaventura al Teatro Bar.