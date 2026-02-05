Para AADET, el Oficial Gordillo lidera la venta de taquilla en Villa Carlos Paz

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) dio a conocer el ranking semanal de taquilla y ubicó al «Oficial Gordillo» como el espectáculo más visto de Villa Carlos Paz. De esta forma, el cómico tucumano vuelve a demostrar su vigencia en la temporada cordobesa con el renovado show «Choriando al Futuro» que se estrenó en el Teatro Luxor.

Detrás se ubicó la comedia «Corto-circuito» (Teatro del Lago), protagonizada por Pedro Alfonso y Yayo Guridi, y «Suspendan la Boda», la obra de Nazarena Vélez, Roly Serrano y Barbie Pucheta que se presenta en el Teatro Candilejas.

Afuera de la medición quedó «Ni media palabra», la comedia de Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez que sale a escena en el Teatro Holiday, que se vio envuelta en el escándalo entre AADET y el empresario Miguel Pardo (que posteriormente derivó en su expulsión de la asociación a inicios del verano).

«Circo Marisko» (que realiza funciones en el Teatro del Sol) se posicionó en la cuarta ubicación del ranking y el listado de los espectáculos más vistos se completó con «Qué Cacho de show», el regreso del humorista Cacho Buenaventura al Teatro Bar.