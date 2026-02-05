Revelaron de qué murió «El Mini» el humorista que brilló en la televisión

La muerte del humorista Juan Carlos Velázquez provocó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. El popular «Mini» que supo brillar en el programa «Duro de Domar» y en «Bendita» marcó una época en la televisión argentina y falleció a los 64 años de edad.

El actor sufrió un infarto fulminante que puso fin a su vida, tras haber sido ingresado en una clínica porteño por una fuerte neumonía.

Con el correr de las horas, su estado se fue agravando y sufrió una descompensación fatal.

Ya en el año 2024, Velázquez había sufrido un delicado episodio de salud cuando se vieron obstruidas sus vías respiratorias y tuvo que someterse a un tratamiento médico. Desde hace años, se había alejado de los medios y llevaba una vida tranquila.

El deceso del «Mini» generó múltiples reacciones en las redes sociales y hubo emotivos mensajes.