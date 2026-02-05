Video: «Todo valió la pena», la emotiva confesión de Pablito Castillo

Pablito Castillo tiene esa mezcla de humildad y perseverancia que conecta con la gente. De las calles de Florencio Varela al mundo de las redes y la temporada de verano en Villa Carlos Paz.

Mirá la entrevista exclusiva que concedió a EL DIARIO, donde habló de sus comienzos, los sueños que pudo cumplir y su amor por una ciudad que lo enamoró desde que era chico y donde vive parte de su familia.

«La risa que me parió» es el unipersonal donde desnuda su historia y despierta la conciencia sobre la salud mental, un proyecto íntimo que lo llevó a subirse a un escenario por primera vez.

El increíble presente de un humorista que transformó su realidad y que es uno de los más queridos por el público.