Amplio operativo municipal para el Cosquín Cuarteto 2026

En el marco del Cosquín Cuarteto 2026, el Municipio desplegará un operativo integral con el objetivo de ordenar la circulación, garantizar la seguridad y sostener el funcionamiento de los servicios durante ambas jornadas del evento.

De manera previa, se mantuvo un diálogo con comerciantes ubicados dentro del perímetro de cortes, con quienes se alcanzó un acuerdo para la compra de mercadería destinada al personal de la productora, en una acción que busca acompañar al comercio local durante el desarrollo del festival.

El operativo contempla la implementación de diez cortes de tránsito programados, todos con control policial permanente, además de la colocación de contenedores en puntos estratégicos. También se prevé un esquema especial de retiro de residuos, barrido y recolección en la zona de la Plaza Próspero Molina y calles principales.

Al finalizar cada jornada, se realizará una limpieza final con camión clorado, con el objetivo de normalizar las condiciones del sector tras la desconcentración del público.

En paralelo, habrá un servicio de salud dispuesto en el área del evento y un trabajo coordinado entre Bomberos, Brigada de Explosivos y Protección Civil, preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

El operativo se mantendrá activo durante las dos noches del festival, acompañando el desarrollo del Cosquín Cuarteto 2026.