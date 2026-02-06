La sala del Teatro Zorba se llamará “René Bertrand”

Villa Carlos Paz. Letona Producciones realizará el próximo 9 de febrero a las 20.30 horas un homenaje especial a René Bertrand, una figura muy querida del ámbito artístico, en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Zorba de Villa Carlos Paz.

El acto será profundamente simbólico: la sala principal del teatro pasará a llevar el nombre de René Bertrand y se descubrirá una placa conmemorativa en su memoria, en reconocimiento a su trayectoria y al legado que dejó en la cultura y el espectáculo. El homenaje estará encabezado por Gustavo Sofivich y su esposa, Belén Giménez, quienes serán los encargados de realizar el descubrimiento de la placa.

La iniciativa busca no solo recordar a Bertrand, sino también mantener viva su huella en un espacio emblemático para las artes escénicas. Desde la organización destacaron el carácter emotivo del encuentro y la importancia de rendir tributo a quienes marcaron la historia cultural desde el trabajo, la pasión y el compromiso con el teatro.

El evento, abierto al público, se perfila como una noche cargada de emoción y memoria, en la que colegas, amigos y espectadores podrán acompañar este reconocimiento que inscribe definitivamente el nombre de René Bertrand en la historia del teatro de Villa Carlos Paz.