Fiesta inesperada en el centro: baile, espuma y una multitud por Pablito Castillo

Villa Carlos Paz vibró en la peatonal
Fiesta inesperada en el centro: baile, espuma y una multitud por Pablito CastilloEl influencer llegó esta noche por calle Orgaz, desplegó bailarinas, espuma y papelitos frente al Holiday y convirtió una cuadra en una fiesta a cielo abierto.
La peatonal de Villa Carlos Paz fue escenario esta noche de una escena inusual que reunió a cientos de personas en apenas una cuadra. El influencer Pablito Castillo apareció de manera sorpresiva en el centro, ingresó por calle Orgaz y se detuvo frente al Holiday, donde desató una verdadera fiesta urbana.
Bailarinas, música a alto volumen, papelitos y espuma acompañaron la movida, que rápidamente atrajo a vecinos y turistas. La gente se sumó a bailar, grabar con sus celulares y disfrutar del espectáculo improvisado, generando un clima festivo que se sostuvo durante varios minutos.
La intervención superó ampliamente las expectativas: la multitud ocupó toda la cuadra y transformó la peatonal en una pista de baile espontánea, en plena noche de verano.
La acción se inscribe en una serie de intervenciones urbanas que vienen ganando fuerza en Carlos Paz, llevando el espectáculo directamente a la calle y convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro masivo.