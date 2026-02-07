Fiesta inesperada en el centro: baile, espuma y una multitud por Pablito Castillo

La peatonal de Villa Carlos Paz fue escenario esta noche de una escena inusual que reunió a cientos de personas en apenas una cuadra. El influencer Pablito Castillo apareció de manera sorpresiva en el centro, ingresó por calle Orgaz y se detuvo frente al Holiday, donde desató una verdadera fiesta urbana.

Esta noche la peatonal de Carlos Paz fue una fiesta.

Pablito Castillo apareció con bailarinas, espuma y papelitos, y cientos de personas bailaron frente al Holiday. uD83CuDFB6uD83DuDD7AuD83DuDC83 pic.twitter.com/aetGegiiFP — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 8, 2026

Bailarinas, música a alto volumen, papelitos y espuma acompañaron la movida, que rápidamente atrajo a vecinos y turistas. La gente se sumó a bailar, grabar con sus celulares y disfrutar del espectáculo improvisado, generando un clima festivo que se sostuvo durante varios minutos.

La intervención superó ampliamente las expectativas: la multitud ocupó toda la cuadra y transformó la peatonal en una pista de baile espontánea, en plena noche de verano.

La acción se inscribe en una serie de intervenciones urbanas que vienen ganando fuerza en Carlos Paz, llevando el espectáculo directamente a la calle y convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro masivo.