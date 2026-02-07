Fiesta sorpresa en el centro: baile y espuma loca en el carnaval de «La Pelo»

La peatonal de Villa Carlos Paz fue escenario esta noche de una escena inusual que reunió a miles de personas. El influencer Pablito Castillo apareció de manera sorpresiva en el centro caracterizado como «La Pelo», ingresó por calle Orgaz y se detuvo frente al Teatro Holiday, donde desató una verdadera fiesta urbana.

Esta noche la peatonal de Carlos Paz fue una fiesta.

Pablito Castillo apareció con bailarinas, espuma y papelitos, y cientos de personas bailaron frente al Holiday. uD83CuDFB6uD83DuDD7AuD83DuDC83 pic.twitter.com/aetGegiiFP — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 8, 2026

Bailarinas de comparsas, música a alto volumen, papelitos y espuma loca acompañaron la movida, que rápidamente atrajo a una gran cantidad de vecinos y turistas. La gente se sumó a bailar, grabar con sus celulares y disfrutar del espectáculo improvisado, generando un clima festivo que se sostuvo durante varios minutos.

La intervención superó ampliamente las expectativas: la multitud transformó la peatonal en una pista de baile espontánea, en plena noche de verano y se vivió todo el color del carnaval.

La acción se inscribe en una serie de intervenciones urbanas que vienen ganando fuerza en Carlos Paz, llevando el espectáculo directamente a la calle y convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro masivo.