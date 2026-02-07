Ricardo Montaner anunció su regreso a Córdoba con un show en marzo

Córdoba. Después de más de dos años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner confirma su esperado regreso a los shows en vivo y elige reencontrarse con su público a través de una ambiciosa gira internacional. Bajo el nombre “El Último Regreso Tour 2026”, el artista retoma el contacto directo con sus seguidores en un recorrido que ya despierta una enorme expectativa.

En ese marco, Montaner se presentará en Córdoba el próximo 1 de marzo de 2026, con un show en el Estadio de Instituto, donde repasará los grandes éxitos que marcaron su extensa trayectoria y celebrará una carrera que atraviesa generaciones y fronteras.

Con más de cuatro décadas de historia, 25 discos editados y un repertorio que se convirtió en banda sonora de millones de personas, el cantante construyó un legado artístico único. A lo largo de su carrera vendió más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy a la Excelencia Musical y el Latin American Music Awards Legacy.

“El Último Regreso Tour 2026” propone un espectáculo emotivo e intenso, pensado como un gran encuentro con su público, donde cada canción funciona como un puente entre el pasado y el presente, reafirmando el vínculo que Montaner mantiene con sus seguidores desde hace décadas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.qualitycenter.com y en la boletería de Quality. Además, se ofrecen beneficios especiales: 4 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa y 3 cuotas sin interés con Naranja X.