Jean Carlos cantó en Tanti y terminó en el Hospital Funes: ¿qué le pasó?

El cuartetero Jean Carlos fue asistido esta madrugada en el Hospital Domingo Funes luego de haber sufrido una descompensación en Tanti, donde se había presentado como uno de los números centrales de la Fiesta del Cordero Serrano.

Según pudo conocerse, el reconocido artista comenzó a sentirse mal cuando bajó del escenario y se presume que sufrió una importante variación de presión.

El cantante había brindado un gran show en el Anfiteatro Municipal y puso a bailar a todos los presentes.

Minutos después de haber completado su recital, que se extendió por más de una hora, fue trasladado en una silla de ruedas y en una ambulancia hacia el dispensario local y luego derivado al Hospital Funes.