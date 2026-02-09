Cirko Marisko celebra su consagración: del arte callejero al Premio Carlos

Con veinte años de trayectoria en el arte callejero, Cirko Marisko atraviesa una temporada histórica en Villa Carlos Paz. El dúo de comedia y humor vive su primera experiencia teatral formal y lo hace nada menos que con el Premio Carlos al Mejor Espectáculo de Humor, un reconocimiento que marca un antes y un después en su recorrido artístico.

“Estamos muy contentos. Si bien es nuestra primera temporada teatral, sentimos que este premio también reconoce nuestros veinte años de trabajo en la calle”, expresó Martín Konga, uno de los integrantes del grupo, en diálogo con EL DIARIO. “Fue todo muy orgánico, nunca forzamos el camino hacia el teatro, se dio cuando tenía que darse”.

Durante dos décadas, Cirko Marisko construyó su identidad como espectáculo itinerante, recorriendo calles, plazas y festivales, con una conexión directa con el público como sello distintivo. Recién el año pasado realizaron una primera experiencia en salas teatrales en Carlos Paz, con funciones limitadas que despertaron un fuerte interés y los impulsaron a proyectarse de manera más estable en este formato.

El crecimiento del grupo también estuvo acompañado por una fuerte expansión en redes sociales. “Nos dimos cuenta de que éramos virales cuando la gente empezó a reconocernos. El primer video viral no lo subimos nosotros, lo subió un anónimo”, recordó Konga. Hoy, Cirko Marisko supera los 100 mil seguidores en Instagram, roza el millón en Facebook y cuenta con casi tres millones en TikTok.

Esa visibilidad los llevó a escenarios internacionales. Participaron en el Festival Internacional de Arte de Ecuador, en el Festival de Invierno de Bonito (Brasil) y en el programa chileno “El Coliseo”, un certamen televisivo donde llegaron a la final y representaron al humor argentino. “Eso nos potenció muchísimo. Mucha gente en Carlos Paz nos dice que nos vio en Chile y viene al teatro a vernos”, destacó.

Sobre el origen del nombre del grupo, Konga explicó que Cirko Marisko nació como un espectáculo puramente circense pensado para la temporada de verano en la costa. “Queríamos un nombre que tuviera relación con la playa. Empezamos a tirar ideas y quedó ‘Marisko’. Con el tiempo el grupo fue mutando”, relató. La incorporación de nuevos integrantes, especialmente de Lucas Álvarez sumó influencias del hip hop, el street dance y el break dance, dando forma al dúo de comedia que hoy se presenta en escena.

En cuanto a la recepción del público en Carlos Paz, el balance es más que positivo. “Nos gusta mantener el contacto directo con la gente. Antes de las funciones estamos en la calle, charlamos, nos retroalimentamos. Ese vínculo es real y se siente”, afirmó. Además, resaltó el acompañamiento de colegas consagrados de la temporada: “Recibimos mucho apoyo de artistas como Gladys Florimonte, Sergio Gonal, Sebastián Almada, Bicho Gómez y Miguel Martín ‘Gordillo’. Eso es muy valioso”. Finalmente, Konga expresó un especial agradecimiento a Teatro del Sol y a Bramaicas Producciones, quienes apostaron por el espectáculo desde sus primeras presentaciones. “Nos dieron la posibilidad de estar con funciones diarias. Es agotador, pero salió muy bien y estamos profundamente agradecidos”.

Con una temporada exitosa en Carlos Paz y nuevos proyectos internacionales en marcha incluidas giras por Chile y Centroamérica, Cirko Marisko confirma que el camino del arte callejero al teatro puede ser largo, pero cuando llega, vale la pena.