Jean Carlos fue dado de alta tras descompensarse en pleno show

Córdoba. El cantante cuartetero Jean Carlos fue dado de alta y se recupera favorablemente luego de haber sufrido una descompensación durante su presentación en el Festival del Cordero Serrano, realizado en la localidad de Tanti. El episodio ocurrió casi al final de su show, cuando el artista debió interrumpir su actuación y recibir asistencia médica inmediata, lo que generó preocupación entre el público y el ambiente del cuarteto.

Tras el incidente, Jean Carlos fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permaneció en observación médica. A raíz de esta situación, se decidió suspender el show que tenía previsto para la jornada siguiente en la ciudad de Unquillo.

Desde el entorno del artista llevaron tranquilidad a sus seguidores a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Queremos llevar tranquilidad a todos los fans y a la familia cuartetera. Luego de lo sucedido anoche, agradecemos profundamente a todo el equipo de salud de Tanti por su rápida y profesional intervención, así como también a los doctores del Hospital de Santa María de Punilla por su dedicación, compromiso y excelente atención”, expresaron.

En el mismo mensaje confirmaron que el cantante ya se encuentra en su domicilio, acompañado por su familia y evolucionando de manera favorable. “En este momento, Jean Carlos ya se encuentra en su hogar, en reposo, acompañado por su familia y evolucionando favorablemente. Agradecemos de corazón a todo el público, colegas y medios por los mensajes de apoyo, el respeto y el cariño permanente”, señalaron.

El artista continuará con reposo y seguimiento médico antes de retomar su agenda de presentaciones, mientras recibe el acompañamiento y el afecto de sus fanáticos y colegas del género.