Llaryora se sumó al Encuentro de Colectividades y entregó aportes

El gobernador Martín Llaryora participó anoche de la última jornada del 37° Encuentro de Colectividades en Alta Gracia, uno de los eventos culturales más representativos de la provincia, que volvió a convocar a miles de vecinos y visitantes.

Durante su visita, el mandatario reafirmó el acompañamiento permanente del Gobierno de Córdoba a los festivales populares y celebraciones regionales que integran el calendario cultural provincial, y destacó el impacto que estos eventos generan en el empleo y el turismo.

“Apoyar la cultura también es apoyar la generación de trabajo. Para Córdoba, el turismo y los eventos son centrales”, expresó Llaryora, quien felicitó al intendente Marcos Torres y a la comisión organizadora por el desarrollo de la presente edición y el movimiento turístico registrado.

En el marco del encuentro, el gobernador entregó $550 millones del Fondo Federal para la refuncionalización de la avenida General San Martín, una de las principales arterias de la ciudad. Según indicó, los fondos permitirán completar una obra clave para la circulación y el crecimiento urbano de Alta Gracia.

Llaryora también remarcó la importancia de la Autovía Ruta 5, al señalar que la obra facilita el ingreso y egreso de visitantes que llegan desde distintos puntos del país para disfrutar de la gastronomía y las propuestas culturales del festival, mejorando la seguridad y la agilidad vial.

Por su parte, el ministro de Gobierno Manuel Calvo destacó la continuidad y consolidación de la Fiesta de Colectividades como propuesta turística y gastronómica del verano cordobés, mientras que el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, subrayó el valor cultural del evento y su arraigo en la identidad local.