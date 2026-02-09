Villa Cura Brochero vivió una noche de cómic, anime y rock en el Poli

El sábado por la noche, el Polideportivo Municipal de Villa Cura Brochero fue sede del Encuentro de Cómic y Anime Futuro Ferviente, una propuesta que convocó a jóvenes y adultos en una jornada marcada por la cultura urbana, la música y la expresión artística.

Durante el evento, el público recorrió stands temáticos, participó de actividades de cosplay, soft combat, juegos de mesa y videojuegos, y disfrutó de una nutrida grilla musical con presentaciones en vivo. Sobre el escenario se presentaron las bandas Lapidario, Axi Dente, Soundtrack e Idilio, que aportaron distintos matices al clima festivo de la noche.

La iniciativa reunió a fanáticos del anime, el cómic, el rock y el gaming en un espacio pensado para compartir intereses comunes, creatividad y nuevas voces culturales. El municipio acompañó el desarrollo de la actividad, que se consolidó como una alternativa cultural para la comunidad local.