Villa Quillinzo celebró el Festival del Río Mágico con apoyo provincial

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó este fin de semana de la tercera edición del Festival del Río Mágico, realizado en el balneario La Ribera, en la localidad de Villa Quillinzo, departamento Calamuchita. El encuentro volvió a convocar a vecinos, turistas y familias en un entorno natural que combina cultura, identidad y recreación.

Prunotto fue recibida por el presidente comunal Sebastián Cabral y el legislador departamental Mauricio Jaimes. Junto a ellos recorrió el predio del festival, visitó los stands y dialogó con el público que se acercó con reposeras para disfrutar de las propuestas artísticas y gastronómicas junto al río Quillinzo.

Durante el acto central, la vicegobernadora destacó el valor de estos eventos para las comunidades del interior provincial y transmitió el saludo del gobernador Martín Llaryora. Señaló que los festivales cumplen un rol clave en la economía local, impulsando el movimiento turístico, la gastronomía, los alojamientos, los campings y el trabajo de emprendedores.

En ese marco, subrayó el posicionamiento turístico de Córdoba a nivel nacional y anunció una obra vial largamente esperada para la región: la pavimentación de la Ruta Provincial 23, cuya licitación ya fue abierta y que comenzará a ejecutarse a mitad de este año.

Por su parte, el presidente comunal Cabral valoró el trabajo colectivo que permitió consolidar el festival y mejorar el predio, destacando el compromiso de vecinos y vecinas en el cuidado y embellecimiento del lugar. En la misma línea, el legislador Jaimes celebró el crecimiento sostenido del evento y el acompañamiento institucional recibido.

También tomó la palabra el intendente de Villa Rumipal y presidente de la Comunidad Regional Calamuchita, Julio Gantus, quien resaltó la articulación entre la gestión local y el Gobierno provincial para sostener y potenciar las fiestas populares en la región.

En el marco de la visita, la Comuna de Villa Quillinzo declaró a Myrian Prunotto Huésped de Honor y se concretó la entrega de un aporte de cinco millones de pesos destinados a la realización del Festival del Río Mágico.

La tercera edición del evento reafirmó el perfil cultural y turístico de Villa Quillinzo y el rol de los festivales como motor de encuentro comunitario y desarrollo regional.