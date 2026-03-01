Cosquín celebró el Carnaval con música y espuma

Cosquín volvió a vibrar con una nueva edición de su Carnaval, en el marco de la propuesta “Cosquín te espera 2026”, que convocó a familias, visitantes y vecinos en una jornada marcada por el ritmo y el color.

La noche incluyó una masterclass de percusión y samba, que abrió la celebración con un despliegue participativo. Luego, la música en vivo tomó protagonismo con las presentaciones de Macumbia y Maniacos, que hicieron bailar al público en el centro de la ciudad.

El cierre estuvo a cargo de Marcos Bainotti, que puso el broche cuartetero a una jornada pensada para todas las edades.

Los más chicos también tuvieron su espacio con espuma gratuita y actividades recreativas, en un clima familiar que acompañó toda la velada.

La propuesta forma parte de la agenda turística y cultural que busca mantener activa la ciudad durante todo el año, consolidando a Cosquín como punto de encuentro en el calendario festivo de la región.