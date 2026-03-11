Capilla del Monte: el Cine Teatro Enrique Muiño proyectará Scream 7

Capilla del Monte. El Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte sumará una nueva propuesta a su cartelera, con la proyección de Scream 7, la más reciente entrega de la popular saga de terror. Las funciones se realizarán desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de marzo, con inicio a las 20:30 horas.

La producción estadounidense pertenece al género slasher y está dirigida por Kevin Williamson, quien además coescribió el guion junto a Guy Busick, a partir de una historia desarrollada por James Vanderbilt y Busick.

La película tiene una duración de 114 minutos y cuenta con calificación SAM 16, por lo que está recomendada para mayores de 16 años. Según se informó, la función del jueves será en versión subtitulada, mientras que de viernes a lunes se proyectará doblada al español.

La entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. También se encuentra habilitada la venta online, disponible hasta dos horas antes de cada función a través del sitio de boletería digital del municipio, donde los interesados deberán registrarse previamente para realizar la compra.

Desde la organización invitan al público a disfrutar de esta propuesta cinematográfica que promete suspenso, tensión y el regreso de uno de los villanos más icónicos del cine de terror.