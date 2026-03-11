Chayanne vuelve esta noche a Córdoba: operativo de seguridad en el estadio

Espectáculos
Chayanne vuelve esta noche a Córdoba: operativo de seguridad en el estadioEl cantante puertorriqueño se presentará esta noche a las 21:30. La Policía dispuso controles y un despliegue especial para el ingreso del público.
El cantante puertorriqueño Chayanne vuelve a presentarse este miércoles en la ciudad de Córdoba con un show previsto para las 21:30 en el estadio de Instituto.
Ante la convocatoria del espectáculo, la Policía de Córdoba desplegó desde temprano un operativo de seguridad con efectivos destinados al control del ingreso de asistentes y la presencia de naranjitas en las inmediaciones del estadio.
Según se informó, las puertas del estadio se abrirán a las 18:30 y el acceso del público se realizará por distintos portones según el sector de las entradas.
Los ingresos habilitados serán:
Portón 1: Platea Central
Portón 2: Platea Jujuy
Portón 4: Platea Jujuy Baja
Portón 9: Platea Lateral Sucre (visión parcial)
Portón 10: Platea Sucre
Portón 11: Campo atrás
Desde la organización recordaron que los asistentes deberán concurrir con DNI y el código QR de la entrada para poder ingresar al estadio.
Además, estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, paraguas, pirotecnia y cualquier elemento contundente o cortopunzante.