Chayanne vuelve esta noche a Córdoba: operativo de seguridad en el estadio

El cantante puertorriqueño Chayanne vuelve a presentarse este miércoles en la ciudad de Córdoba con un show previsto para las 21:30 en el estadio de Instituto.

Ante la convocatoria del espectáculo, la Policía de Córdoba desplegó desde temprano un operativo de seguridad con efectivos destinados al control del ingreso de asistentes y la presencia de naranjitas en las inmediaciones del estadio.

Según se informó, las puertas del estadio se abrirán a las 18:30 y el acceso del público se realizará por distintos portones según el sector de las entradas.

Los ingresos habilitados serán:

Portón 1: Platea Central

Portón 2: Platea Jujuy

Portón 4: Platea Jujuy Baja

Portón 9: Platea Lateral Sucre (visión parcial)

Portón 10: Platea Sucre

Portón 11: Campo atrás

Desde la organización recordaron que los asistentes deberán concurrir con DNI y el código QR de la entrada para poder ingresar al estadio.

Además, estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, paraguas, pirotecnia y cualquier elemento contundente o cortopunzante.