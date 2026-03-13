El Museo Sobre Monte lleva su patrimonio al Centro Cívico con una muestra sobre mujeres

El Centro Cívico de Córdoba alberga desde esta semana la muestra “Visibles otra vez”, una propuesta del Museo Histórico Marqués de Sobre Monte que traslada parte de su patrimonio al edificio de gobierno provincial para rescatar historias de mujeres presentes en el arte y la memoria histórica.

La exposición se realiza en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer y reúne dibujos, pinturas y fotografías pertenecientes a la colección del museo, que retratan a mujeres de distintas épocas.

La apertura contó con la participación de Raúl Sansica, vocal de la Agencia Córdoba Cultura, la directora del museo Marcela Fernández, y autoridades de la Secretaría General de la Gobernación.

Durante el encuentro también se desarrolló una charla a cargo de Marcos Ordoñez Rojo, quien destacó que la iniciativa busca activar nuevas formas de circulación del patrimonio cultural.

Según explicó, la idea es que estas muestras no queden limitadas a un solo espacio, sino que puedan trasladarse y recorrer distintos puntos de la provincia.

“Estas presentaciones van a ser itinerantes, no solo en el Centro Cívico de Córdoba sino también en todo el territorio provincial”, señaló.

Historias recuperadas

La exposición propone mirar nuevamente imágenes de mujeres retratadas por artistas —muchas veces anónimos— cuyos nombres y trayectorias quedaron relegados en la historia.

A través de estas obras, la propuesta busca recuperar gestos, escenas cotidianas y fragmentos de vida que permiten imaginar las historias detrás de cada retrato.

La iniciativa apunta así a devolver visibilidad a figuras femeninas que, aunque fueron representadas en el arte, terminaron desapareciendo de los relatos históricos.

Patrimonio que sale del museo

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el traslado temporal de las obras desde el museo hacia un espacio público-administrativo como la Casa de Gobierno.

Desde la organización explicaron que este desplazamiento busca fortalecer la idea de un museo activo y territorial, que acerque el patrimonio cultural a otros ámbitos de la vida pública.

De esta manera, las imágenes de estas mujeres —que en muchos casos quedaron silenciadas en la historia— vuelven a ocupar un lugar visible dentro de un espacio vinculado a la gestión estatal y la toma de decisiones.

La muestra forma parte de una iniciativa conjunta entre el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte y la Secretaría General de la Gobernación, con el objetivo de promover una reflexión sobre la memoria, la historia y el rol de las mujeres en la sociedad.