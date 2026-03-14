Patricia Sosa llega con la Misa criolla al Teatro del Libertador: precios y fecha

El Teatro del Libertador San Martín anunció la apertura de la venta anticipada de entradas para el espectáculo “Patricia Sosa íntima”, una propuesta musical que tendrá como eje la interpretación de la Misa criolla, la célebre obra del compositor argentino Ariel Ramírez.

El concierto se realizará el sábado 4 de abril a las 20 y contará con la participación del Coro de Cámara de la Provincia, que este año celebra su 70° aniversario.

Bajo la dirección artística del maestro Juan Manuel Brarda, el programa incluirá además algunas de las piezas más emblemáticas del cancionero popular argentino vinculadas a la obra de Ramírez. Entre ellas se destacan Alfonsina y el mar, Juana Azurduy, Oración al sol, Los inundados, Antiguo dueño de las flechas, Zamba de usted y Gringa chaqueña.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro (Vélez Sarsfield 365), de martes a sábados entre las 9 y las 20. Los valores son: platea 55.000 pesos, cazuela 45.000, tertulia 36.000 y paraíso 25.000.