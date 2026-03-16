La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción

EE.UU. La argentina Violeta Kreimer se consagró anoche en la entrega de los Oscars al recibir el premio al Mejor Cortometraje de Ficción por la producción francesa Deux personnes échangeant de la salive (Dos personas intercambiando saliva). El galardón fue compartido en un inesperado empate con The Singers, dirigido por Sam Davis, adaptado de un relato de Ivan Turgenev y destacado por su humanidad y estética en 35 mm.

Kreimer, nacida en Vicente López y residente en París desde los 20 años, se convirtió en la primera productora argentina en lograr este reconocimiento en la categoría de cortometraje de ficción. Dos personas intercambiando saliva se desarrolla en una París distópica donde besarse es un crimen y la violencia se utiliza como moneda social, una sátira provocadora que ha marcado la diferencia dentro de la categoría.

“Es un honor inmenso ver que nuestra historia, aunque tan surrealista, conecta con un público global”, expresó Kreimer emocionada durante la ceremonia, recordando los 70 festivales internacionales que ya habían proyectado la obra y los 20 premios que había acumulado previamente.

El recorrido internacional del cortometraje



El corto comenzó su recorrido creativo durante la pandemia de COVID-19, cuando Kreimer y la italiana Valentina Merli, socia en Misia Films, transformaron un proyecto inicial de serie filmada en galerías cerradas en el cortometraje que ahora ha triunfado en Hollywood. La colaboración con Alexandre Singh y Natalie Musteata permitió desarrollar un guion que combina sátira, romance y crítica social.

Antes de dedicarse al cine, Kreimer tuvo una destacada trayectoria en el arte contemporáneo, trabajando con fotógrafos y dirigiendo el taller del artista francés Xavier Veilhan, representante de Francia en la Bienal de Venecia 2017.

En festivales como Clermont-Ferrand 2025, considerado el encuentro de cortometrajes más importante del mundo, Dos personas intercambiando saliva recibió el Premio del Público, confirmando el impacto de la historia más allá de los circuitos europeos y consolidando la relevancia internacional de Kreimer.

Una historia con sello latinoamericano en París



A pesar de ser un proyecto francés, el cortometraje refleja el arraigo latinoamericano de su productora. La trama sigue a una compradora compulsiva que se enamora de una vendedora en una sociedad donde el afecto está castigado, explorando las consecuencias de desafiar normas extremas. La fusión de estética, humor negro y crítica social ha sido uno de los factores que llevaron a la obra a destacarse entre más de 200 cortometrajes nominados.