Ángela Torres agotó el Gran Rex y consolida su fenómeno en el pop argentino

La cantante y actriz Ángela Torres volvió a marcar un hito en su carrera al agotar en pocas horas las entradas para su segundo show en el Teatro Gran Rex, previsto para el próximo 11 de abril, en lo que se transformó en un nuevo sold out que confirma su enorme presente artístico.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno alrededor de la artista no deja de expandirse, con una respuesta del público que la posiciona como una de las figuras más convocantes del pop local, en el marco de una producción impulsada por Fénix Entertainment.

El logro en el Gran Rex no es un hecho aislado: Torres ya había colgado el cartel de entradas agotadas en escenarios como el Teatro Margarita Xirgú y el Teatro Coliseo, mientras que su tour “No me olvides” continúa sumando fechas en distintas ciudades del país y la región, incluyendo Rosario, Córdoba y Montevideo.

En paralelo, su crecimiento artístico también se refleja en escenarios masivos, donde compartió shows con figuras internacionales como Shakira en el estadio de Vélez y participó de eventos multitudinarios como la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, ante más de 370.000 personas, consolidando su proyección a gran escala.

Sobre el escenario, la artista presenta su álbum debut “No me olvides”, un espectáculo que combina música, actuación y una fuerte identidad estética. Con canciones como “Favorita”, “Vértigo”, “Oops!” y “La Vida Rosa”, reafirma un estilo propio que la posiciona como una de las voces más representativas de su generación dentro del pop argentino.