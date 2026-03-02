El romántico mensaje de Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños

Nicolás Cabré acaba de terminar la temporada de verano en Villa Carlos Paz y dedicó un emotivo posteo para saludar a su esposa, Rocío Pardo, quien cumplió años. «La mujer más linda y buena del planeta»; escribió el actor, quien además subió una foto con un mensaje en su cuenta de Instagram.

«Hoy cumple años la mujer más linda y buena del planeta. Te amo con todo mi ser y te deseo la mayor de las felicidades. Te merecés eso y mucho más”»; escribió el protagonista de la comedia «Ni media palabra».

«Gracias por dejarme compartir la vida con vos. Te amo, te amo y te amoooo. Feliz cumple!!!!»; añadió.

A partir del mensaje, surgieron múltiples reacciones y salutaciones para celebrar el amor de la feliz pareja.