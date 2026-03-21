Angus Young firmó autógrafos a fanáticos de AC/DC en Buenos Aires

Buenos Aires. Con la cuenta regresiva en marcha, los fans de AC/DC tachan los días del calendario para el esperado show de la banda de rock en el estadio River Plate. Después de 16 años, el público anhela revivir los hits del grupo conformado por Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra), Stevie Young (guitarra), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). En ese marco, el guitarrista principal de la banda vivió un emotivo encuentro con sus fans a las afueras de su hotel.

Todo comenzó cuando una larga fila de fans comenzó a reunirse a las afueras del hotel Four Seasons en el barrio de Recoleta. Mientras todos esperaban pacientemente ordenados, con sus discos, guitarras y cuadros de la banda, Angus salió a su encuentro. Uno a uno, el miembro fundacional de la banda de rock firmó todo tipo de recuerdos de AC/DC y dialogó brevemente con sus seguidores.

Horas atrás, la tensión y al angustia se había apoderado de los fanáticos de AC/DC luego de que se diera a conocer que Stevie Young había sido hospitalizado en Buenos Aires tras sufrir un malestar al llegar a la capital argentina. Afortunadamente, ayer el guitarrista recibió el alta médica. Voceros del grupo aseguraron que el músico se encuentra bien y con buen ánimo, a la espera de nuevos estudios médicos.

La anterior visita de AC/DC a la Argentina fue en 2009, cuando cerca de 200.000 personas asistieron a sus presentaciones.

La banda arribó a Argentina tras pasar por Santiago de Chile, donde brindó un show dentro de la misma gira. El regreso a River Plate se posiciona como uno de los eventos centrales del calendario musical, después de dieciséis años sin presentaciones en el país. Según Infobae, el tour “Power Up” lleva el nombre del decimoséptimo álbum de estudio de AC/DC, editado en 2020 en homenaje a Malcolm Young y construido a partir de riffs inéditos de los hermanos fundadores.

