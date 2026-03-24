Aires de primavera del Orfeón Fernández Caballero

Por José Mª Cotarelo Asturias

Especial desde Murcia, España

Maravillosos el concierto que nos brindó recientemente el histórico Orfeón Fernández Caballero, fundado en 1933. Un viaje sonoro por las distintas regiones de España a través de su música coral y que, como su propio nombre indica, es una celebración de la primavera y de la riqueza cultural del país, con un repertorio que mezcla sensibilidad, tradición y color vocal.

Este evento tan especial se celebró en el salón de actos de Fundación Mediterráneo Murcia. Ésta fue creada en 2014 y con su actividad refuerza su papel como referente cultural en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. La entidad impulsa una programación centrada en la difusión del conocimiento y las artes a través de conciertos, actividades escénicas, audiovisuales y conferencias. En esta nueva etapa, apuesta por una “cultura del crecimiento”, orientada al aprendizaje, el pensamiento crítico y el desarrollo personal y social. A través de sus centros, potencia especialmente la formación mediante cursos, masterclasses y propuestas didácticas, fomentando la colaboración con otras entidades. Su objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible, justa y participativa, poniendo el foco en la cultura como herramienta de transformación colectiva. Se organizan por ciclos, siendo este último, Corales.

El Orfeón murciano Fernández Caballero, se consolida como referente cultural en la Región tras ampliar su actividad con secciones formativas para jóvenes músicos. La institución cuenta con uno de los archivos musicales más relevantes de la comarca, con cerca de 3.500 documentos. En la actualidad reúne a unos 250 miembros y ha renovado su Coro Titular, logrando reconocimientos recientes. Su Orquesta de Jóvenes “Ciudad de Murcia”, respaldada por el Ayuntamiento desde 2017, impulsa el talento emergente con una programación estable y proyectos formativos.

Las obras interpretadas en escenario se dividen en dos partes: Canciones de Coral tales como “Media vita” de McGlynn, “A tu lado” de Busto, “Segalariak” de Elberdin, “Preludio” de Manuel Oltra, “Rossinyol” de origen catalán y “Cantos de boda” de Juan Pablo de Juan.

En la segunda parte se cantan canciones de zarzuela como “¿Dónde estarán nuestros mozos?” que es una célebre canción (ronda de enamorados) compuesta por Reveriano Soutullo y Juan Vert. La letra muestra a las mozas segovianas preguntándose con reproche y añoranza por qué sus novios no acuden a la cita, mientras ellos aparecen de espaldas para darse la vuelta después asegurando su amor.

“Coro de doctores” se trata de una zarzuela cómica, en la cual Ruperto Chapí creó una música en la que combina sabiamente momentos cómicos, como momentos de gran lirismo, demostrando su gran maestría, acercándose así más al modelo de la opereta, o la ópera cómica. Además de la letra, la puesta en escena de los coristas vestidos con bata blanca y un perro de peluche en el escenario pone el tono divertido de la actuación.

“La verbena de la paloma” seguidillas, un sainete lírico en prosa con libreto de Ricardo de la Vega ? que referencia a las fiestas madrileñas de la Virgen de la Paloma?. Se ha de destacar en esta última parte la interpretación del tenor Manuel Monserrate, que terminó con “Canto a Murcia” de La Parranda. Una exaltación de la hermosura de Murcia, de su huerta y de sus mujeres. Considerado uno de los símbolos que identifican a la ciudad, su música, acompaña tanto los actos oficiales y solemnes que se celebran en el Ayuntamiento como los actos lúdicos y festivos, entre los que destacan las Fiestas de la Primavera de la capital.

La función captó la atención del público desde el primer momento, tanto por sus voces como por la originalidad de la puesta en escena. La simbiosis entre coro y escenificación teatral provocó entre los asistentes una gran carga emocional. La actuación absorbió al público hasta el último momento, que se hizo muy corto por lo ameno y divertido a pesar de su duración.

La espectacular coreografía corrió a cargo de Enrique Fuster del Alcázar, especialista en teatro español, con formación en estudios teatrales, enseñanza de español y oratoria. Investigador y divulgador centrado en el teatro del primer tercio del siglo XX. También es adaptador y autor teatral, además de docente y conferenciante en formación escénica, comunicación y verso clásico.

Alfonso Serra, es el director del coro Fernández Caballero. Destacado por su compromiso con la calidad y la difusión del repertorio coral. Formado en dirección y pedagogía musical, ha desarrollado una sólida trayectoria al frente de diversas agrupaciones. Su trabajo se caracteriza por una dirección precisa y una cuidada atención al sonido colectivo. Ha abordado un repertorio amplio, desde la música antigua hasta la contemporánea, combinando rigor y sensibilidad artística. Además de su labor concertística, ha participado activamente en proyectos educativos y en la formación de cantantes. Su presencia en festivales y encuentros corales ha consolidado su prestigio dentro del ámbito coral, donde es reconocido por su capacidad para conectar con el público y enriquecer la experiencia musical. Destacar, que es también director del coro del Hospital Reina Sofía de Murcia, además de poseer su propia academia.



La pianista Irina Khamid-Shaeva fue la encargada de poner las mágicas notas musicales al acto. Nacida en Petropavlovsk-Kamchatskiy (Rusia), inició sus estudios a los seis años y se formó en los conservatorios de Volgogrado y San Petersburgo, donde obtuvo el título de profesora acompañante y solista de música de cámara. Durante catorce años ejerció como profesora y pianista acompañante en el Conservatorio Superior de Tashkent, destacando también en concursos nacionales de la URSS. Posteriormente trabajó en la Universidad de Bellas Artes de Volgogrado y en su Orquesta Sinfónica como clavecinista. Desde 2001 reside en Murcia, donde colabora con diversas agrupaciones y desarrolla su labor pedagógica y artística.

Una tarde memorable que hay que agradecer tanto a los componentes del Orfeón Fernández Caballero, a su director, al coreógrafo y a la pianista, como a la Fundación Mediterráneo por esta interesante apuesta musical tan atractiva para un público entregado que llenó la sala y que demostró su admiración y gratitud con un largo y caluroso aplauso.