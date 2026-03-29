Murió James Tolkan, el Sr. Strickland de “Volver al futuro”

EE.UU. El actor estadounidense James Tolkan, recordado por su papel como el estricto director escolar Sr. Strickland en la saga Volver al futuro, murió el jueves 26 de marzo de 2026 a los 94 años en Saranac Lake, en el estado de Nueva York. La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia, así como por allegados a sus trabajos más emblemáticos, según reportó Variety.

Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Michigan. Antes de dedicarse a la actuación, se alistó en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Tras finalizar su servicio, cursó estudios en Coe College y en la Universidad de Iowa, para luego trasladarse a Nueva York con la intención de formarse como actor.

En la ciudad, ingresó al prestigioso The Actors Studio, donde estudió bajo la tutela de Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave del método interpretativo en Estados Unidos. Esa formación marcaría el perfil de Tolkan como actor de carácter, especializado en personajes intensos, firmes e intimidantes.

Su debut en pantalla se produjo en 1960 con la serie televisiva Naked City. A partir de entonces, desarrolló una carrera sostenida en cine y televisión, con su último crédito registrado en la película Bone Tomahawk (2015), de acuerdo con Variety.

El papel que definió su carrera llegó en 1985, cuando interpretó al severo subdirector Gerald Strickland en Back to the Future. Su personaje, famoso por reprender a los estudiantes llamándolos “holgazanes”, llegó a ser uno de los más recordados de la trilogía dirigida por Robert Zemeckis.

Tolkan retomó el papel en la secuela de 1989 y, en 1990, volvió a aparecer en la tercera entrega, esta vez interpretando al abuelo de su personaje original.

Un año después del estreno de la primera película, participó en Top Gun, dirigida por Tony Scott, donde encarnó al comandante Tom “Stinger” Jardian, superior del personaje interpretado por Tom Cruise. Su actuación reforzó su imagen como figura de autoridad en la pantalla.

Además de sus roles más conocidos, Tolkan participó en numerosas producciones cinematográficas. Entre ellas destacan Serpico (1973), junto a Al Pacino; The Amityville Horror (1979); WarGames (1983); y Dick Tracy (1990), donde interpretó a un contador corrupto.

También trabajó en varias películas dirigidas por Sidney Lumet, como Prince of the City (1981) y Family Business (1989), consolidando su reputación dentro de la industria.

En televisión, acumuló participaciones en series como Los años maravillosos, Miami Vice, El príncipe del rap en Bel-Air, Leverage y A Nero Wolfe Mystery, donde además tuvo la oportunidad de dirigir algunos episodios, según detalló The Hollywood Reporter.

En el ámbito teatral, formó parte del elenco original de la obra Glengarry Glen Ross, escrita por David Mamet, durante su estreno en Broadway en la temporada 1984-1985. Su interpretación del vendedor Dave Moss fue uno de los hitos de su carrera sobre las tablas.

