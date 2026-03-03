El guitarrista Guillermo Dezi Codaro dará un show en La Cumbre

La Cumbre. Este sábado 7 de marzo, desde las 20,30 horas, en la sala del Microcine Sala Caraffa de La Cumbre (Pje. Tassano 55), se presentará el guitarrista Guillermo Dezi Codaro.

Dezi Codaro invita a recorrer un repertorio que abraza la raíz folklórica, la poesía musical y la identidad sonora de nuestra tierra, en un concierto íntimo donde no faltarán grandes obras de compositores argentinos como Carlos Guastavino, Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury, Eduardo Falú y Julián Aguirre, entre otros.

La entrada será libre y gratuita.