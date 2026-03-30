Cosquín celebró San Patricio con música y food trucks

Cosquín fue escenario de una celebración especial por San Patricio, que reunió a vecinos y visitantes en una noche marcada por la música, la gastronomía y el encuentro social.

El evento contó con la participación de bandas en vivo, food trucks y espacios para el baile, generando un ambiente festivo que se extendió durante toda la jornada.

Familias, grupos de amigos y turistas se acercaron para disfrutar de la propuesta, que combinó cultura, entretenimiento y actividades al aire libre.

Desde el área de Turismo destacaron la convocatoria y señalaron que este tipo de eventos forman parte de una agenda pensada para sostener el movimiento cultural y atraer visitantes durante todo el año.