Shakira a un paso de entrar al Salón de la Fama del Rock&Roll

La cantante colombiana Shakira sigue consolidándose como una de las grandes referentes de la música a nivel mundial, y acaba de convertirse en la primera artista latina en ser nominada al mítico Rock & Roll Hall of Fame y buscará asegurarse su lugar en la clase 2026 del reconocido museo de Cleveland.

A sus 49 años, Shakira Isabel Mebarak Ripoll sumó un nuevo logro a su lista y se convirtió en una de las artistas con más elegida por el público en la votación abierta que corre en la web de Salón de la Fama del R&R. “Gracias a mis fans y a todos los que siempre han creído en mí y que me llevaron al Top 5 para el Rock and Roll Hall of Fame” agradeció la intérprete en sus redes sociales, junto a la tabla de clasificación (leaderboard) oficial del sitio.

Los fanáticos de Shakira no sólo la consagraron, sino que -también- la posicionaron como una de las figuras más influyentes dentro de la industria musical, y de esta manera, la cantante colombiana está en el puesto número cinco de la lista, superando a otros grandes artistas como Mariah Carey, Oasis y Billy Idol.

El voto de los fanáticos se sumará al de los más de 1200 especialistas en música que decidirán quién entra finalmente en la prestigiosa lista.

El requisito exigido para ingresar al Salón de la Fama del Rock&Roll es haber editado su primer álbum hace al menos 25 años y la artista barranquillera lanzó “Magia”-su primer disco- en 1991-.

Las votaciones oficiales finalizaran el próximo viernes 3 de abril.