El próximo jueves llegan Los Herreras a La Falda

La Falda. El próximo jueves 2 de abril Los Herreras se presentarán en el Auditorio Municipal Carlos Gardel de La Falda: "Será una noche para vivir a puro show y emoción", afirma la gacetilla de difusión.

Una propuesta ideal para disfrutar en Semana Santa con toda la energía de la música en vivo.

Las anticipadas tendrán un costo de 12.000 pesos.

Puntos de venta: Kiosco “One” (Av. Edén 351) y Carnicería “El Gringo”.

