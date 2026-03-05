Bialet Massé será sede del 3° Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas

Bialet Massé. La localidad de Bialet Massé se prepara para recibir el 3° Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas, un evento que reunirá a artistas de distintos puntos del país los días 6, 7 y 8 de marzo, en una propuesta que combina arte, naturaleza y camaradería.

El encuentro contará con diversas categorías: profesional, aficionado, acuarela, infantil y juvenil, lo que permitirá una amplia participación y la posibilidad de que tanto artistas consagrados como nuevos talentos puedan mostrar su trabajo. La convocatoria destaca además la entrega de importantes premios, cuyos detalles y bases serán difundidos próximamente a través de las redes sociales oficiales.

La organización está a cargo de la Cafetería Bar Pastelería Hola Qué Tal, espacio gastronómico y cultural que impulsa la iniciativa desde su sede en la localidad. A través de sus redes —Facebook “HOLA QUE TAL Cafetería” e Instagram @holaquetal.cafeteria— se brindará información actualizada sobre condiciones de participación y cronograma.

El paisaje serrano, con sus sierras, el lago y la vegetación característica del valle, será una vez más protagonista e inspiración para los artistas, que durante tres jornadas trabajarán al aire libre capturando la identidad visual de la región.

Desde la organización invitan a la comunidad y a visitantes a acercarse, acompañar a los pintores en su proceso creativo y disfrutar de un fin de semana donde el arte será el centro de la escena. Para consultas e inscripción, se encuentra disponible el teléfono 3541 385720.

Con esta tercera edición, Bialet Massé reafirma su lugar como punto de encuentro cultural en el Valle de Punilla, consolidando un espacio donde el paisaje se transforma en obra y la pintura en celebración colectiva.