El Festival Provincial del Fernet se apodera de la Próspero Molina

El Festival Provincial del Fernet llega a la ciudad de Cosquín como parte de su recorrido por la Provincia de Córdoba, consolidándose como una propuesta cultural y gastronómica que celebra uno de los íconos más representativos de la identidad local: el fernet, bebida nacida en el corazón del norte cordobés, particularmente en la ciudad de Cruz del Eje.

Con una impronta popular y federal, el festival aterriza en la emblemática Plaza Próspero Molina, escenario central de la cultura cordobesa, con una programación especial distribuida en cuatro noches pensadas para disfrutar durante el fin de semana largo: viernes 20 , sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo.

Uno de los momentos destacados será el homenaje al «Negro» Becerra, baterista y personaje bohemio de Cruz del Eje, reconocido como el creador del «Fernet con Coca» en la década del 70, figura clave en la construcción de una tradición que hoy identifica a Córdoba a nivel mundial. La propuesta busca además sumar a Cosquín a la denominada Ruta del Fernet Nacional, reafirmando la huella cultural que distingue a los cordobeses dentro y fuera del país.

Una grilla que cruza generaciones y géneros

El festival reunirá artistas que marcaron distintas épocas de la música popular argentina. Entre ellos, la emblemática banda de rock nacional Los Abuelos de la Nada, que anticipa un recorrido por sus grandes clásicos, junto a La Zimbabwe y Emanuel Ntaka (ex integrante de Mambrú), quienes combinan nostalgia y nuevas composiciones en sus actuales giras nacionales.

El cuarteto tendrá un lugar central durante las cuatro noches con voces emblemáticas como El Negro Videla, junto a referentes actuales del género como Lisandro Márquez, Alejandro Ceberio , Daniel Guardia y El Fabri, representante cuartetero del Valle de Punilla. Monada será otra de las bandas cuarteteras que enaltecen la grilla.

El humor también será protagonista con la presentación del reconocido Negro Álvarez, sumando el clásico condimento festivo cordobés. La programación incluye, además, artistas del folklore como Cristian Valle y un tributo a una figura fundamental del cuarteto cordobés como Rodrigo. En tanto, el cruce de estilos estará representado por propuestas musicales como El Clan y el Fran, Alokate, La Garetto, Dúo Amukan, Jolgorio, Cuatro al Hilo, Malparidas y Los Twisterboy, entre muchos otros artistas.

El evento es producido y organizado por Catme.arg, apostando a consolidar un festival que une música, gastronomía e identidad cultural cordobesa. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Paseshow, con abonos y precios promocionales en el siguiente enlace: https://www.paseshow.com.ar/eventos/festival-del-fernet-cordoba-2026