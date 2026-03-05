Jesús María: Leonor Rizzi y Liliana Braida inaugurarán una exposición de pinturas

Jesús María. En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Jesús María, a través de la Dirección de Cultura, rendirá homenaje a las mujeres destacadas de su historia y celebrará los logros alcanzados a lo largo del tiempo.

Por tal motivo, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi se inaugurará una exposición de pinturas de las artistas locales Leonor Rizzi y Liliana Braida.

"Elogio de lo Efímero" reúne obras de Leonor (Colonia Caroya) y Liliana (Jesús María) y de L&L Fusión, donde ambas artistas son cocreadoras de obras originales que fusionan estilos y técnicas.

En esta oportunidad participarán también, como cocreadoras invitadas, las artistas jesusmarienses Mabel Braida y Carmen Moyano.