La Estancia Jesuítica de Alta Gracia abre convocatoria para el Encuentro Literario 2026

Alta Gracia. Hasta el viernes 13 de marzo, escritores, editores y gestores culturales tendrán tiempo para sumarse al Encuentro Literario 2026, que busca reunir a las voces de la región. El encuentro se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril en las emblemáticas instalaciones del Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers.

La propuesta cultural reunirá a referentes del ámbito literario los próximos 3 y 4 de abril en este emblemático espacio patrimonial de la ciudad.

La invitación está destinada a quienes se dediquen a escribir, editar y/o gestionar actividades literarias. Desde el Museo destacaron que el objetivo del Encuentro Literario de Alta Gracia es generar un espacio de intercambio, visibilización y construcción colectiva entre autores, editores, promotores de lectura y gestores culturales.

Las personas interesadas en formar parte de esta nueva edición del Encuentro Literario de Alta Gracia podrán solicitar información escribiendo al correo electrónico [email protected] o acercándose personalmente al Museo, de martes a viernes en el horario de 11 a 19 horas. La referente de la convocatoria es Victoria Vagni, quien estará a cargo de brindar detalles sobre las modalidades de participación.

El cierre de la convocatoria será el viernes 13 de marzo, por lo que desde la organización recomiendan a los interesados comunicarse con anticipación para conocer los requisitos y condiciones de inscripción.

El Encuentro Literario de Alta Gracia se consolida como una propuesta cultural que fortalece el circuito literario local y regional. En un escenario de gran valor histórico y simbólico como lo es el Museo de la Estancia Jesuítica.

Con esta convocatoria abierta, el espacio vuelve a apostar por la producción cultural y el encuentro entre voces diversas, promoviendo la lectura, la escritura y el trabajo colaborativo en la ciudad.

De esta manera, el Museo reafirma su rol no solo como custodio del patrimonio histórico, sino también como motor activo de la vida cultural de Alta Gracia.

Fuente: AG Noticias