La Falda invita a un nuevo encuentro de "Milonga Municipal"

La Falda. "Prepará tus zapatos para una velada única con la música de la DJT Sole Díaz", señala la gacetilla de prensa que invita a una nueva "Milonga Municipal" en La Falda.

“Habrá servicio de buffet para que no te falte nada y disfrutes de la mejor noche de tango de la ciudad serrana. La juntada es el próximo sábado 21 de marzo desde las 21.30 hs”.

La actividad será en el salón Leopoldo Marechal (Sarmiento 92).

"Con tu entrada participás de sorteos", subrayaron los organizadores.

Entradas: 1 x $5.000 | 2 x $8.000.