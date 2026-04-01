El Polifónico presenta su primer concierto con nueva directora

El Coro Polifónico de Córdoba se presentará este jueves a las 20 en el Teatro del Libertador San Martín, en lo que será el debut de Natalia Vartanian como directora del elenco.

En esta primera presentación, se interpretará la obra Stabat Mater de Antonín Dvorák, una pieza inspirada en el dolor de la Virgen María, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

El concierto contará con la participación de solistas como Anahí Cardoso (soprano), Marcela Benedetti (mezzosoprano), José Curado (tenor) y Federico Finocchiaro (barítono).

Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y pueden adquirirse en boletería del teatro y a través del sistema Autoentrada.

Sobre la elección de la obra, Vartanian señaló que se trata de una pieza que la conmueve por su música, su historia y el contexto en el que será interpretada. Además, destacó el valor simbólico del texto, centrado en la figura de María como madre.

La directora fue recientemente designada al frente del Coro Polifónico de Córdoba y cuenta con una amplia trayectoria en dirección coral y canto. En 2023 fue invitada a dirigir el Coro Polifónico Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en asumir ese rol en más de cinco décadas.

En esta nueva etapa, expresó su intención de trabajar con un enfoque basado en el respeto y el entendimiento dentro del elenco, promoviendo un clima artístico que favorezca la expresión y el desarrollo colectivo.