Cosquín impulsa tres días de movimiento con talleres abiertos

La ciudad de Cosquín llevará adelante una propuesta especial por el Día Internacional de la Danza con tres jornadas consecutivas de formación y práctica artística destinadas a jóvenes y adultos.

Las actividades se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de abril en el Anexo de la Escuela Municipal de Folklore, donde se dictarán distintos seminarios a cargo de docentes invitadas.

El cronograma comenzará el 28 de abril con Priscila López, quien brindará un espacio de estilización folklórica orientado a adultos.

El 29 de abril será el turno de Georgina Gonzáles, con clases de danza clásica para nivel inicial y jazz contemporáneo para nivel intermedio y avanzado.

En tanto, el 30 de abril, Silvina Lafalce ofrecerá un seminario enfocado en el atuendo tradicional argentino.

La propuesta está orientada a distintos niveles de formación, con inscripción previa a través de un formulario online. Además, se encuentra habilitado un canal de consultas mediante el número institucional 3541-280749, disponible de lunes a viernes entre las 15 y las 21 horas.