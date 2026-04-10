Los Tekis vuelven a Sinsacate a beneficio de la Sala Cuna

Sinsacate. La reconocida banda jujeña Los Tekis volverá a pisar suelo cordobés con una propuesta que combina música, emoción y compromiso social. El próximo 30 de abril a las 21 horas, el grupo se presentará en Sinsacate con “La peña de Los Tekis: la vuelta”, un espectáculo con fuerte impronta solidaria.

Un regreso con historia

El regreso no es casual. Sinsacate ocupa un lugar significativo en la trayectoria del grupo, ya que fue allí donde comenzaron a dar sus primeros pasos en el circuito de peñas. Con los años, la banda logró consolidarse como una de las más representativas del folclore argentino, llevando su música a escenarios de todo el país.

Ahora, ya consagrados, vuelven al punto de partida con la intención de reencontrarse con su público y devolver, a través de la música, el cariño recibido en sus inicios.

Una peña con fin solidario

El evento tendrá un objetivo claro: colaborar con la sala cuna “Nubes de Sueños”, un espacio fundamental para la comunidad que brinda cuidado, contención y acompañamiento a niños y niñas en sus primeros años, además de asistir a sus familias.

Lo recaudado será destinado a fortalecer el funcionamiento de la institución y cubrir gastos esenciales vinculados al cuidado diario de los menores.

Desde la banda expresaron su entusiasmo por este regreso con sentido social, se mostraron emocionados por volver a un lugar tan importante en su historia y destacaron la posibilidad de aportar su granito de arena en una causa que beneficia a quienes más lo necesitan.

Cultura y solidaridad en una misma noche

La propuesta invita a vecinos y vecinas a sumarse a una jornada donde la música popular, la memoria y la solidaridad compartirán escenario. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Paseshow (https://www.paseshow.com.ar/eventos/pe%C3%B1a-de-los-tekis-sinsacate-30-abril).

Con este evento, Sinsacate se prepara para vivir una noche especial, donde el folclore no solo será celebración, sino también un puente para ayudar y fortalecer a la comunidad.

