A los 87 años, murió el reconocido actor John Nolan

Reino Unido. El actor británico John Nolan, reconocido por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció el 11 de abril de 2026 a los 87 años. La noticia fue informada por el Stratford-Upon-Avon Herald y confirmada por medios especializados como The Hollywood Reporter y Variety. Hasta ahora, no se han difundido detalles sobre la causa de su muerte.

El artista nació en Londres, el 22 de mayo de 1938, y desarrolló su talento desde los escenarios clásicos británicos a producciones internacionales. En los últimos años, su nombre cobró notoriedad entre nuevas audiencias por su participación en proyectos de sus sobrinos, los cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan.

Antes de su trabajo en pantalla, Nolan construyó su carrera en el teatro. Se formó en el Drama Centre de Londres y trabajó con la Royal Shakespeare Company, donde participó en montajes como Julius Caesar y The Merry Wives of Windsor. Más adelante, integró el National Theatre bajo la dirección de Trevor Nunn.

En sus primeros años, también realizó giras por Irlanda con compañías itinerantes y asumió el papel de Romeo en el Richmond Theatre, junto a la actriz Francesca Annis. Su actividad escénica incluyó adaptaciones teatrales y proyectos propios, como una trilogía inspirada en obras de Dostoyevski en la década de 1980.

Más adelante, el actor ganó visibilidad en la televisión británica con la miniserie Daniel Deronda, estrenada en 1970, donde interpretó el papel principal. Poco después participó en Doomwatch, en la que encarnó al científico Geoff Hardcastle durante sus primeras temporadas.

A lo largo de los años, sumó apariciones en producciones como The Prisoner, Return of the Saint y Silent Witness.

El vínculo familiar con sus sobrinos cineastas marcó una etapa importante de su carrera. John Nolan apareció en películas dirigidas por Christopher Nolan como Following, Batman Inicia y El caballero negro asciende, donde interpretó a Douglas Fredericks, miembro del consejo de Wayne Enterprises.

También tuvo un papel en Dunkirk, en el que encarnó a un veterano de guerra ciego en una breve pero recordada aparición.

En televisión, alcanzó gran popularidad con su papel de John Greer en la serie Person of Interest, creada por Jonathan Nolan. Su personaje debutó en la segunda temporada y se mantuvo hasta el final de la serie en 2016. Se trataba de un exagente del MI6 con lealtad absoluta una inteligencia artificial, y constituía uno de los principales antagonistas de la historia. Según The Hollywood Reporter, John participó en 28 episodios.

En sus últimos años, el veterano intérprete continuaba trabajando. De acuerdo con The Mirror, uno de sus trabajos finales fue en la serie Duna: la profecía, donde interpretó al Orador de la Cámara (Speaker of the Hall).

Además de su carrera como actor, Nolan también se desempeñó como docente y director. Trabajó como profesor en Stratford College, donde impartió clases y compartió su experiencia con nuevas generaciones de intérpretes.

John Nolan estaba casado desde 1975 con la actriz Kim Hartman. La pareja tuvo dos hijos, Miranda y Tom, además de nietos.

Tras su fallecimiento, Hartman expresó un mensaje en el que destacó su personalidad y su forma de ver el mundo. Lo describió como “un espíritu libre” que actuaba según sus propias convicciones y como “el único pensador verdaderamente original” que había conocido. También resaltó su inteligencia, su sentido del humor y su carácter amable, así como su dedicación a la familia.