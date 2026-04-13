Enrique Piñeyro regresa a Córdoba con «Volar es Humano, Aterrizar es Divino»

Enrique Piñeyro regresará por décimo tercer año consecutivo a Córdoba y presentará su nuevo show de stand-up: «Volar es Humano, Aterrizar es Divino». Se trata de un monólogo que combina humor, ironía y reflexión para llevar al espectador de la risa a la lucidez en un viaje que desarma los mitos sobre los peligros de volar.

Con una función a beneficio del Banco de Alimentos Córdoba, el médico, piloto y cineasta llegará el próximo sábado 16 de mayo al Teatro del Libertador General San Martín.

La puesta en escena incluye la recreación de una cabina en escala real de un Boeing 707 y un sistema de proyecciones envolventes de alta resolución que sumergen al espectador en una experiencia inmersiva donde teatro y cine se fusionan.

Piñeyro propone a la aviación como modelo a seguir para evitar el caos y la improvisación en la política, la salud, la educación, los medios, la justicia y el mundo en el que vivimos. Su tesis central: el verdadero peligro no está en volar, sino en la superficie.

La totalidad de lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos Córdoba.

Las entradas ya están a la venta en Autoentrada.