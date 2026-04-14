Amy's Monkeys: el tributo a Amy Winehouse que llega al Teatro Real

Amy's Monkeys es un banda que rinde tributo a Amy Winehouse y recrea la experiencia completa de la leyenda inglesa. En el inicio de su gira 2026, el grupo se presentará en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.

Este proyecto cordobés, con mas de seis años de vigencia, construye un espectáculo de alto nivel artístico desde el respeto, la fidelidad sonora, escenografía y estética con vestuario y peinado idénticos.

La cita será el próximo jueves 23 de abril a partir de las 21 horas y el repertorio abarcará, con precisión técnica, géneros como jazz, soul, R&B, reggae y ska, respetando los arreglos originales de sus discos «Frank», «Back to Black» y «Lioness Hidden Treasures».

En 2025, su vocalista Kary Stefanich fue invitada a cantar con «The Amy Winehouse Band» (los músicos que acompañaron a Amy en vida) en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, lo que le otorgó una credencial de autenticidad única que pocos tributos en el mundo poseen. La banda ha liderado la escena cordobesa y nacional reivincando la figura de Amy Winehouse.

Es importante destacar, que la formación se encuentra compuesta por Kary Stefanich (voz), Alfred Corti (batería), Marcelo Alonso Lescano (bajo), Alejandro Gil (pianos y teclado) y Facundo Ávila Echenique (guitarra).