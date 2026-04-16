Jesús María: muestra pictórica homenaje a Lucía Bayón Rodríguez

Jesús María. La Municipalidad de Jesús María, a través de la Dirección de Cultura, invita a “Lo ni que habitaba en silencio”, una muestra pictórica homenaje a Lucía de los Ángeles Bayón Rodríguez.

La exposición se inaugurará en las Salas de Arte del Museo de la Ciudad Luis Biondi, el próximo viernes 17 de abril a las 20 hs.

La artista, oriunda de la ciudad de Salta, pasó los últimos años en Jesús María, donde siguió pintando, en silencio, para sí misma y para su familia. También se fue parte de la actividad coral como integrante del Coro Polifónico Municipal Norma Capraro de Jesús María.

La exposición se compone de óleos, acrílicos, acuarelas y piezas decorativas sobre madera y yeso que reflejan no sólo una búsqueda estética, sino también una forma de observación atenta y emocional del entorno.

Su obra fue el resultado de un trabajo constante y callado, desarrollado en gran medida en la intimidad del hogar. Por eso, a unos meses de su muerte, sus hijas desearon visibilizar su arte con esta Muestra Homenaje, que titularon “L".

