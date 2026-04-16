Todo sobre el nuevo show de Ricardo Arjona en Córdoba

Ricardo Arjona confirmó otro show en Córdoba, tras haber agotado las entradas de su primer concierto.

El cantante desató la locura entre sus fanáticos y anunció una nueva presentación en la ciudad prevista para el jueves 14 de mayo en la cancha de Instituto.

La presentación se enmarcará dentro de la gira «Lo que el seco no dijo» y este concierto se suma al que está previsto para el viernes 15 de mayo, cuyas entradas se agotaron en apenas dos horas.

Los tickets para ver al guatemalteco en su regreso a la provincia mediterránea saldrán a la venta este jueves 16 de abril a las 18 horas, tanto en la web Entradauno.com como en las boleterías de Quality.