En junio vuelve Giselle al Teatro del Libertador San Martín

Córdoba. El Ballet Oficial de la Provincia y la Orquesta Sinfónica de Córdoba presentarán uno de los grandes clásicos de la danza, en una nueva producción que reúne lo mejor del talento local.

La Agencia Córdoba Cultura informó que el ballet Giselle regresará a escena los días jueves 25, viernes 26, sábado 27, domingo 28, martes 30 de junio y miércoles 1 de julio, en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.

El clásico universal de la danza será interpretado por el Ballet Oficial de la Provincia junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Para esta producción, la dirección artística de la compañía de danza está a cargo de la maestra Patricia Baca Urquiza, artista de sólida preparación y experiencia escénica.

“Es una gran alegría volver a presentar Giselle, una obra fundamental del repertorio clásico, con el enorme talento de nuestros cuerpos artísticos y un equipo creativo de excelencia”, destacó el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.

La obra, con música de Adolphe Adam y coreografía original de Jules Perrot y Jean Coralli, es una cumbre del ballet clásico. Como en un cuento de hadas, narra la historia de Giselle, una joven enamorada de Albrecht, un noble que se hace pasar por campesino y que está comprometido con otra mujer.

Al descubrir la verdad, Giselle enloquece y muere de tristeza. En un imaginario mundo subterráneo, la joven campesina es recibida por las Willis, las almas de mujeres que murieron por amor.

El ballet Giselle marcó un antes y un después en la historia de la danza: las zapatillas de punta, el paso de arabesco y los tutús blancos, hoy símbolos del ballet, se popularizaron a partir de esta pieza.

Las localidades podrán adquirirse próximamente en la boletería del teatro (Vélez Sarsfield 365) y a través de Autoentrada.

