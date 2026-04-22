Pablito Castillo compró una casa y se mudará a Villa Carlos Paz

El influencer Pablito Castillo cumplió este verano el sueño de subirse a las tablas en Villa Carlos Paz, volvió a conectar con parte de su familia y quedó profundamente enamorado con la ciudad, al punto que decidió comprar una casa y mudarse a las sierras cordobesas. Él mismo se encargó de confirmar la noticia en las redes sociales acompañado de su pareja, Antonella Milla, y aprovechó el video para mostrar algunas imágenes de la vivienda que está siendo refaccionada.

Durante la temporada, el actor estuvo protagonizando «La risa que me parió» y habló de su vínculo con la ciudad.

«Tengo familia en Carlos Paz y mis vacaciones eran acá. Venía todos los veranos a la villa. Disfrutaba de los paisajes, disfrutaba del río, disfrutaba de la peatonal, venía a los teatros. Me acuerdo que venía con mis tíos y mi mamá me traía a ver los espectáculos del momento y esperar a los famosos para saludarlos. En ese momento, cuando salían y les sacaba una foto, me volvía loco. Los mejores recuerdos de Villa Carlos Paz, aparte tengo a mis seres queridos acá. Estoy muy unido»; confesó en diálogo con EL DIARIO.

Tras el éxito del verano, Pablito dio un paso más y adquirió una propiedad de varias habitaciones, jardín y una amplia cochera.

«Lo imaginamos mil veces… Todo lo que soñamos, hoy tiene un lugar. Nuestra primera casa, en el lugar que nos robó el corazón: La República de Córdoba»; posteó el influencer, quien mostró toda su alegría por este nuevo comienzo.