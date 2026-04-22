Vuelve el “Festi Menos Dos” con teatro independiente en Córdoba

La ciudad de Córdoba será escenario de una nueva edición del “Festi Menos Dos”, un ciclo que reúne propuestas del teatro independiente local en el segundo subsuelo del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU). Las funciones se realizarán del jueves 23 al sábado 25 de abril, de 20:00 a 22:00, con entrada libre y gratuita.

Tras una primera edición que convocó a más de mil personas, el festival regresa con una programación que busca visibilizar producciones de artistas y colectivos cordobeses, en un espacio no convencional que propone cercanía entre el público y la escena.

La apertura será el jueves con “Soy Dios en mi Interior”, una obra que combina humor y absurdo para reconstruir una historia atravesada por el caos, la tragedia y la resiliencia.

El viernes se presentará “Varieté Espacial”, una propuesta con más de una década de trayectoria que fusiona circo, teatro, danza, música y humor en un espectáculo dinámico.

El cierre llegará el sábado con “Amor es mirarse al espejo y no romperlo”, una obra de autoficción apta para mayores de 16 años que explora la relación con el cuerpo, la identidad y las experiencias personales.

El ciclo propone una experiencia escénica diferente, en un formato cercano que rompe con la estructura tradicional del teatro.