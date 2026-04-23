La Falda: declararon de interés cultural a "EntreDanzados 2026"

La Falda. El pasado martes el intendente de La Falda, Javier Dieminger, entregó el Decreto N° 440/2026 a representantes del Encuentro Internacional de Bailarines "EntreDanzados 2026" , declarando a su octava edición de Interés Cultural Municipal, la cual tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre del corriente año en el Auditorio Municipal.

Este evento es una de las propuestas artísticas más convocantes de la ciudad, proyectando para esta edición la participación de más de 1.300 bailarines de carácter federal y delegaciones internacionales de Chile, Paraguay, Colombia, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.

Además, representa un espacio de diversidad y formación técnica a través de seminarios y conversatorios, y se integra al calendario anual de eventos de la ciudad, formando parte del segmento de Turismo de Reuniones, en la que el municipio viene trabajando activamente con el objetivo de atraer eventos y fortalecer el desarrollo turístico durante todo el año.

"Seguimos afianzando la identidad de nuestra Ciudad, como sede de grandes eventos, promoviendo espacios que integran la cultura, el turismo y el crecimiento de toda nuestra comunidad", dijo Dieminger.

