Mariano Martínez se mostró junto a Melina, la chica que conoció en Carlos Paz

Mariano Martínez se mostró junto a su novia cordobesa en el estreno de la comedia «Ni media palabra» en la calle Corrientes de Buenos Aires. Se trata de Melina, una joven oriunda de Córdoba a quien conoció en Villa Carlos Paz durante la última temporada de verano.

El actor comparte cartel con Nicolás Cabré y el Bicho Gómez y llegó al teatro de la mano de la joven y junto a sus tres hijos: Olivia, Milo y Alma. También estuvieron presentes los padres y hermanos del actor, lo que confirma que el noviazgo ya cuenta con el visto bueno de todo el clan Martínez.

La historia de amor comenzó a gestarse durante el verano en Villa Carlos Paz. Mientras Martínez protagonizaba la temporada teatral en las sierras, los rumores de encuentros en lugares emblemáticos de la villa, como el boliche Zebra y exclusivos restaurantes, empezaron a sonar con fuerza. A pesar de la exposición de su pareja, Melina ha optado por el bajo perfil:

Tras los primeros rumores de romance, la joven cordobesa decidió poner sus redes sociales en modo privado para preservar su intimidad frente al asedio mediático. Este nuevo romance llega tras una serie de relaciones que Martínez mantuvo luego de su separación de Camila Cavallo en el año 2020.