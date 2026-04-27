Teresa Parodi llega al Teatro Comedia con su nuevo disco

La reconocida cantautora Teresa Parodi se presentará en Córdoba este sábado 2 de mayo a las 21 en el Teatro Comedia, como parte de su gira nacional.

El recital marcará la presentación en vivo de “Hasta que amanezca”, su nuevo álbum que será lanzado a mediados de mayo y que tendrá en la ciudad un anticipo especial.

Durante el show, la artista repasará también algunas de sus canciones más emblemáticas, como “Pedro Canoero”, “Apurate José”, “El otro país”, “Esa musiquita” y “Celedonia Batista”, que continúan vigentes en la música popular argentina.

El nuevo trabajo mantiene la raíz folklórica que caracteriza a Parodi, pero incorpora cruces con otros géneros. Uno de los adelantos, “Me veo en vos”, combina murga y rap, con la participación de la Murga Doña Bastarda y la rapera Shitstem.

En la previa del concierto, el Coro Municipal ya realizó un homenaje a la artista en el mismo escenario, anticipando el vínculo con el público local.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek.